Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Ha Neul, Pemeran Drakor Let's Get Caught by the Neck

Rekomendasi drama Korea terbaru yang diperankan Kim Ha Neul, teranyar drakor Let's Get Caught by the Neck yang akan tayang tahun depan.

Setelah delapan tahun tidak membintangi drakor produksi KBS, Kim Ha Neul kini comeback melalui drama misteri Let's Get Caught by the Neck.

Bahkan dia akan menjadi pemeran utama dalam serial tersebut, yakni sebagai Seo Jung Won.

Adapun Let's Get Caught by the Neck merupakan drama yang bercerita tentang kisah Seo Jung Won, seorang reporter yang dituduh melakukan pembunuhan.

Drama ini akan memperlihatkan proses Kim Ha Neul dalam mencari kebenaran untuk membersihkan nama baiknya.

Serial Let's Get Caught by the Neck diketahui mengadaptasi web novel yang tayang di platform Naver.

Hingga kini, masih belum ada informasi mengenai siapa saja yang akan membintangi serial ini selain Kim Ha Neul.

Rencananya, drakor Let's Get Caught by the Neck akan mulai syuting pada paruh kedua tahun 2023.

Drama ini diperkirakan bakal tayang pada 2024 di kanal televisi KBS.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Kim Ha Neul.

1. The Rich (2023).

2. Kill Heel (2022).