Rekomendasi Drama Korea Terbaru Shin Hye Sun, Bintang Drakor See You in My 19th Life

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Shin Hye Sun.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Shin Hye Sun, penggemar bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintangi olehnya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Shin Hye Sun memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, dia akan membintangi drakor romantis berjudul See You in My 19th Life.

Drama ini merupakan kisah romantis antara Ban Ji Eum dan Moon Seo Ha yang terhubung dalam suatu garis takdir.

Adapun Shin Hye Sun bakal memerankan tokoh Ban Ji Eum.

Ban digambarkan sebagai sosok wanita yang masih mengingat kisah kehidupan masa lalunya karena sudah hidup ribuan tahun.

Kini, dia berencana untuk menghubungkan orang-orang di masa lalunya dengan masa sekarang.

Serial ini diketahui mengadaptasi webtoon berjudul sama yang tayang di Naver.

Drakor See You in My 19th Life disutradarai oleh Lee Na Jung, yan terkenal dengan karyanya drakor Love Alarm dan Fight for My Way.

Rencananya, drama Korea terbaru Shin Hye Sun ini dijadwalkan tayang 17 Juni 2023 di saluran televisi tvN.

Selain itu, tayangan yang berjumlah 12 episode tersebut juga bisa ditonton di TVING dan Neflix.

Sambil menunggu penayangan perdananya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Shin Hye Sun berikut ini.

1. Mr. Queen (2020)