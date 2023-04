Makna Mahar Pernikahan Tri Suaka dan Nabila Maharani

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini artis, Nabila Maharani dan Tri Suaka resmi menikah dengan mahar berupa uang dan logam mulia.

Jumlah nominal uang dan logam mulia untuk pernikahan Nabila Maharani dan Tri Suaka ternyata melambangkan tanggal pernikahan mereka.

Nabila Maharani dan Tri Suaka menikah pada 27 April 2023 yang semuanya disimbolkan dalam bentuk angka.

Menurut Nabila Maharani untuk uang tunai Rp 270.420 dan logam mulia seberat 23 gram.

"Ada makna maharnya ada sesuai kami buat dengan tanggal pernikahan 27042023. Biar lucu aja angkanya kan sesuai sama ini," ungkap Nabila Maharani.

Selain itu ada juga mahar seperangkat alat salat yang jadi mahar utamanya.

Baca juga: Melly Goeslaw Sudah Kenyang Meski Cuma Makan Satu Sendok Nasi

"Mahar uang seperangkat alat salat. Sama logam mulia," tambah Nabila Maharani.

Tri Suaka dan Nabila Maharani baru saja melangsungkan akad nikah di Queen of the South Resort, Parangtritis, Yogyakarta.

Acara akad nikah tersebut digelar secara tertutup hanya dihadiri kedua belah pihak keluarga.

"Alhamdulillah hari ini acara yang sudah direncanakan jadi keluarga kami berdua lancar acaranya. Jadi kami tadi akan jam 7 pagi udah prepare dari pagi,"

kata Tri Suaka sata jumpa pers via zoom dikutip dari Tribunnews.com Kamis (27/4/2023).

Prosesi pernikahan Tri Suaka pun berjalan lancar dengan satu tarikan napas.

"Itu tadi pas ijab kabulnya Alhamdulillah bisa. One take one shoot," ungkap Tri Suaka.



Tri Suaka Tantang Dyrga Dadali Soal Gugatan Rp 2 Miliar

Tri Suaka santai menanggapi somasi yang dilayangkan Dyrga Dadali karena dianggap melanggar hak cipta lagu miliknya. Melalui kuasa hukumnya, Mario Andreansyah, Tri Suaka menunggu Dadali melapor ke polisi.