Millen Cyrus Bahagia Resmi Dilamar Kekasih Lionel Lee

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Keponakan Ashanty, Millen Cyrus Millen mengabarkan telah dilamar kekasih Lionel Lee.

Millen Cyrus pun membagikan potret momen lamaran romantis di Instagram pribadinya.

Dalam postingannya, pemilik nama asli Muhammad Millendaru Prakasa yang merupakan transgender terlihat memamerkan cincin berlian yang ada di jari manisnya.

Keponakan Ashanty ini terlihat berbunga-bunga, ia berfoto bersama sang kekasih pria bule asal Australia sambil memegang bouquet bunga.

“The best is yet to come,” tulis Millen Cyrus, dilansir Jumat (28/4/2023).

Millen terlihat Anggun dengan mengenakan long dress berwarna cream, yang dipadukan dengan blazer hitam.

Momen lamaran Millen Cyrus nampaknya berlangsung di Toya Villas Kintamani, Bali.

Melalui Instagram Storie-nya, Millen Cyrus mengaku menerima lamaran dari kekasihnya Lionel Lee.

“I said yes,” tulis keterangan diunggahan Millen.

Sontak saja postingan Millen Cyrus itu langsung ramai diserbu oleh warganet.

Tak sedikit yang memberikan komentar pedas dan julid untuk Millen Cyrus dan kekasihnya.

Bahkan, warganet menyinggung soal kiamat usai melihat postingan Millen Cyrus dilamar kekasihnya.

Pasalnya, Millen Cyrus merupakan seorang pria yang berpenampilan layaknya wanita atau disebut transgender, dan kekasihnya merupakan seorang pria.

(Tribunlampung.co.id/Putri Salamah)