Ramayana Ciplaz Lampung Hadirkan Promo Matsamin, Pasti Lebih Murah 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ramayana Ciplaz Lampung menghadirkan promo yang berlangsung di area supermarket

Supervisor Supermarket Ramayana Ciplaz Lampung Andre Purwanto mengatakan, promonya adalah Matsamin, Pasti Lebih Murah, yang berlangsung tanggal 28-30 April 2023.

Promo ini adalah promo potongan harga, yakni pear century dari Rp 3.690 jadi Rp 3.150 per 100 gram, dan melon sky rock dari Rp 1.890 jadi Rp 1.590 per 100 gram.

Anggur Red Globe dari Rp 7.150 jadi Rp 5.890 per 100 gram, dan Indomie mie instan goreng spesial 85 gram dari Rp 15 ribu jadi Rp 13.700 per 5 pcs.

Kemudian So Klin Liquid pouch all variant dari Rp 19.750 jadi Rp 15.900 per pc, dan Sweety Bronze Pants dari Rp 62.050 jadi Rp 50.950 per pc.

"Zinc Shampo 170 ml all variant dari Rp 24.500 jadi Rp 15.900 per pc," kata Andre, Kamis 27 April 2023.

Selanjutnya Serasoft Shampo 170 ml all variant dari Rp 24.500 jadi Rp 15.900 per pc, serta Frisian Flag pouch 545 gram kental manis dan coklat dari Rp 19.100 jadi Rp 15.200 per pc.

Teh Pucuk Harum dari Rp 7.200 jadi Rp 6.200 per 2 pc, serta Rose Brand Gula Pasir 1 kg premium dan tebu dari Rp 13.500 jadi Rp 13.300 per pc.

Ada juga promo beli 2 gratis 1 Sozzis 75 gram ayam dan sapi.

Promo berikutnya adalah diskon 20-30 persen mainan anak yang berlaku hingga tanggal 3 Mei 2023.



(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)