Usai Ketemu Camer, Millen Cyrus Pamer Cincin Dilamar Kekasih Bulenya di Bali 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini artis Millen Cyrus pamer cincin dilamar kekasih bulenya bernama Lionel Lee di Pulau Dewata Bali.

Diketahui sebelumnya Millen Cyrus telah bertemu calon mertua atau keluarga besar dari Lionel Lee.

Begitu juga Millen Cyrus telah mempertemukan kekasihnya itu kepada Anang Hermansyah dan Ashanty.

Baru-baru ini memposting dirinya dilamar oleh sang kekasih.

Millen Cyrus kini terang-terangan memperlihatkan momen dilamar oleh Lionel Lee.

Baca juga: Millen Cyrus Ajak Pacar Sungkem dengan Ashanty saat Lebaran, Postingannya Diserbu

Baca juga: Millen Cyrus Bertemu dengan Keluarga Kekasih Singgung Soal Pernikahan

Namun, postingan Millen Cyrus dilamar sang kekasih itu malah disindir oleh para netizen.

Melansir pada Instagram Millen pada Kamis (27/04/2023), menunjukkan momen romantis lamaran di salah satu hotel di Bali.

Mengenakan dress berwarna krem dengan kain tipis hitam yang membalut lengannya, keponakan Ashanty tersebut memamerkan cincin yang melingkar di jari manisnya.

"The best is yet to come," tulis Millen Cyrus.

Unggahan bahagia tersebut tak membuat para netizen berhenti menghujatnya.

"Kak pindah negara aja plis, jangan di sini," ucap netizen.

"Kenapa gak cari cewe tulen aja sekalian," kata netizen.

"Katanya mau nikah saman cewe," jelas netizen.

"Kebayang perasaan ibu bapaknya," tulis netizen.