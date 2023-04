11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ahn Bo Hyun, Pemeran Drakor See You in My 19th Life

Ilustrasi poster drakor. Intip deretan rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Bo Hyun, pemain drakor terbaru See You in My 19th Life.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Intip deretan rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Bo Hyun, pemain drakor terbaru See You in My 19th Life.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Bo Hyun punya beragam genre termasuk genre romantis.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Bo Hyun juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti penggemar drakornya.

Usai membintangi drakor Adamas (2022), kini aktor tampan Ahn Bo Hyun akan berperan pada drakor terbaru See You in My 19th Life.

Drama ini rencananya akan tayang pada Juni 2023 mendatang.

Tak hanya itu, drakor produksi kanal tvN ini merupakan besutan sutradara Lee Na-Jeong.

Sedangkan, naskah asli drakor terbaru See You in My 19th Life ditulis langsung oleh Lee Hye dan Choi Young Rin.

Selain drakor See You in My 19th Life, berikut rekomendasi drama dibintangi Ahn Bo Hyun.

1. Adamas (2022).

2. Yumi's Cells S2 (2022).

3. Military Prosecutor Doberman (2022).

4. Yumi's Cells (2021).

5. My Name (2021).

6. Kairos (2020).

