11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Go Won Hee yang Membintangi Drakor King The Land

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak, ekomendasi drama Korea terbaru Go Won Hee, ada Drakor King The Land.

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Go Won Hee memiliki beragam genre, termasuk komedi romantis.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Go Won Hee juga punya cerita yang menarik.

Aktris cantik Go Won Hee yang sebelumnya membintangi drama Love to Hate You (2023), kini ia akan berperan dalam drakor King The Land.

Drama ini rencananya akan tayang pada Juni 2023 mendatang.

Drakor yang juga menghadirkan Junho 2PM dan Yoona SNSD ini merupakan drakor bergenre romantis.

Perlu diketahui, drama ini merupakan drama besutan sutradara Im Hyun-Wook.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Choi Rom.

Selain drakor tersebut, berikut rekomendasi drama lain yang dibintangi Go Won Hee.

1. Love to Hate You (2023).

2. A DeadbEAT's Meal (2021).

3. Nevertheless (2021).

4. Revolutionary Sisters (2021).

5. Eccentric! Chef Moon (2020).