12 Rating Drama Korea Terbaru di April 2023, Dr Romantic 3 Melejit

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru April 2023, termasuk drakor Dr Romantic 3.

Perolehan rating drama Korea terbaru Dr Romantic 3 melejit di episode 2.

Sementara drakor terbaru Doctor Cha, The Real Has Come, Pandora Beneath the Paradise, dan Joseon Attorney a Morality mengalami penurunan.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (30/4/2023):

1. Dr Romantic 3 (2023)

Perolehan rating drakor terbaru Dr Romantic 3 melejit di episode 2 dengan mencetak rata-rata nasional 13,8 persen.

Di episode perdananya, Dr Romantic 3 mencetak rating sangat tinggi yakni 12,7 persen.

2. Doctor Cha (2023)

Penayangan Doctor Cha episode 5 menurun di angka 10,9 persen, setelah sempat melejit di angka 11,2 persen.

Sebelumnya, rating Doctor Cha stabil untuk dua episode yakni 7,8 persen.

Sementara di penayangan perdana Doctor Cha sukses meraih rating cukup baik yakni 4,9 persen.

Doktor Cha merupakan drama medis dengan balutan cerita menyentuh dan komedi, dibintangi oleh Kim Byung Chul dan Uhm Jung Hwa.

3. The Real Has Come (2023)

Penurunan rating dialami drakor terbaru The Real Has Come dengan mencetak 20,5 persen.

