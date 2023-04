Nikita Mirzani Ditalak Cerai Antonio Dedola Lewat WhatsApp

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb Antonio Dedola yang disebutkan Nikita Mirzani sebagai suaminya mengajukan talak cerai.

Permintaan talak cerai kepada Nikita Mirzani diberikan Antonio Dedola lewat pesan WhatsApp.

Maka belum genap 4 bulan sebagai suami artis Nikita Mirzani, Antonio Dedola mengambil keputusan yang mengejutkan untuk menceraikannya lewat WhatsApp.

Pengajuan talak itu diketahui dari postingan Antonio Dedola di akun instagramnya, Sabtu (29/4/2023).

Antonio Dedola mengirimkan pesan dengan mengunakan bahasa inggris.

"My Name is Antonio Dedola And I Divorce you (Nikita Mirzani) right now! That means that we are no loger marrier and so you are free and can start a new life, for your futher life i wish you only the best and hope you find your happiness," ujarnya.

Baca juga: Marion Jola Punya Kebiasaan Unik di Kamar Mandi Bisa Sampai Berjam-jam

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

"Nama saya Antonio Dedola dan saya menceraikan kamu Nikita Mirzani sekarang, ini artinya kita tidak lagi menikah, dan kamu bebas memulai kehidupan baru, untuk ke depannya, aku harap yang terbaik buat kamu dan berharap kamu menemukan kebahagian," terangnya.

Rasa kesal Antonio membuatnya lupa janji yang pernah disampaikan saat melamar Nikita Mirzani.

Sebelumnya Nikita Mirzani secara tiba-tiba mengumumkan telah menikah dengan Antonio Dedola pada 22 Januari 2023 lalu.

Pernikahan itu dilakukan secara agama dan disaksikan oleh beberapa anggota keluarga dan teman dekat.

Kabar pernikahan tersebut diketahui langsung melalui tulisan Nikita Mirzani di akun Instagram miliknya pada Sabtu (29/4/2023).

"Jadi saya dan toni sudah menikah sejak 22 januari 2023. Toni yang meminta saya menikahi dia dan hidup selamanya dengan bahagia,” tulis Nikita Mirzani pada unggahannya.

Toni terdengar memberikan Niki mahar berupa uang sebesar Rp 1 juta.