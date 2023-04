Nikita Mirzani Lempar Setrika ke Antonio Dedola, 'Gue Gak Jahat!'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Nikita Mirzani mengaku melakukan KDRT pada suaminya, Antonio Dedola sebelum digugat cerai. Satu di antaranya yakni melempar setrika.

Diketahui Nikita Mirzani dan Antonio Dedola sudah menikah siri.

Namun usia pernikahan mereka tidak bertahan lama, sebab ibu tiga anak ini kembali harus menelan pil pahit digugat cerai suami untuk keempat kalinya.

Sebelum digugat cerai Antonio Dedola lewat pesan WhatsApp, Nikita Mirzani pun mengakui telah melakukan KDRT pada sang suami.

Dia memukul dan melempar Toni, sapaan akrab Antonio Dedola menggunakan gelas.

Pengakuan tersebut terungkap saat ibunda Laura Meizani tersebut melakukan live Instagram belum lama ini.

Perempuan 37 tahun ini menyebut dia sempat bertengkar hebat dengan Antonio Dedola.

Ketika mereka bertengkar, Nikita Mirzani mengatakan ada ucapan suami yang menyakitinya hingga membuat dirinya melakukan KDRT.

Akan tetapi, alumnus Take Me Out Indonesia ini menyebut bahwa lemparannya tidak mengenai Toni.

"Memang benar saya pukul dia. Saya pun ngomong sama Kak Fitri dan Koh Cen, 'Kak aku tampar Toni, aku lempar dia pakai gelas', dan gelasnya itu sekecil ini (menunjukkan ukuran gelas menggunakan jari telunjuk dan jempol), yang buat teh."

"Dan itu pun enggak akan berasa kalau kena, dan itu tidak kena ke muka dia," kata Nikita Mirzani di live Istagramnya, Sabtu (29/4/2023).

Tetapi tindakan KDRT Nikita Mirzani ternyata tidak berhenti sampai di sana.

Pasalnya, dia juga mengakui pernah melemparkan setrika pada suaminya hingga menyebabkan luka lebam di lengan Antonio Dedola.

"Kalau di sini (lengan) dia ada lebam itu karena kena setrikaan."