Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park Ji Hwan, Pemain Drakor My Lovely Boxer Kwon Sook

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada berbagai rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Park Ji Hwan.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Park Ji Hwan, para pencinta drakor bisa mengetahui jejak rekamnya selama menjadi aktor.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Park Ji Hwan juga memiliki kisah yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, dia dilaporkan bakal membintangi drakor berjudul My Lovely Boxer Kwon Sook.

Drama ini bercerita tentang agen berdarah dingin yang memanfaatkan atletnya untuk meraup banyak uang dalam waktu singkat sebelum akhirnya mereka lelah.

Serial tersebut mengadaptasi novel berjudul sama yang berjudul sama karya Choo Jong Nam.

Drakor My Lovely Boxer Kwon Sook akan dibintangi oleh Lee Sang Yeon, Kim So Hye, Kim Jin Woo, Park Ji Hwan, Yoo In Jo, dan Chae Won Bin.

Di sana, Park Ji Hwan bakal memerankan Kim Oh Bok, seorang operator judi olahraga.

Dia terlihat lembut dan tenang dari luar, padahal sebenarnya dia menyimpan sisi dingin dan kejam.

Ini akan menjadi drama Park Ji Hwan di tahun 2023.

Adapun drakor My Lovely Boxer Kwon Sook disutradarai oleh Hong Eun Mi dan Choi Sang Yeol, sedangkan skenarionya ditulis oleh Kim Min Joo.

Serial ini bakal diproduksi oleh Ace Maker Movie Works, Conerstone, dan Hello I Am Nutopia dan rencananya tayang pada paruh kedua 2023 di KBS setiap Senin dan Selasa,

Drama Korea terbaru ini bakal hadir dalam 16 episode secara keseluruhan.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Park Ji Hwan.

