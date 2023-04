Ilustrasi poster drakor. Simak, sinopsis drama Korea terbaru The Rich, dibintangi Kim Ha Neul.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak, sinopsis drama Korea terbaru The Rich, dibintangi Kim Ha Neul.

Begitu dinantikan, sinopsis drama Korea terbaru The Rich akhirnya keluar.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru The Rich penggemar dapat mengetahui cerita yang diangkat.

Usai membintangi drakor Kill Hell (2022) dan 18 Again (2020), kini Kim Ha Neul akan membintangi drama berjudul The Rich.

Drakor The Rich merupakan drakor pertama nya di tahun ini.

Tak hanya itu, drama ini juga menghadirkan Rain sebagai lawan main Kim Ha Neul.

Sebelumnya, Rain berperan pada drakor Under the Queen's Umbrella (2022).

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru The Rich?

Drama ini merupakan drama action-romance yang menceritakan kisah Oh Wan Soo, seorang penggalang dana yang hidupnya sempurna setelah menikah.

Kim Ha Neul mendapat tawaran untuk berperan sebagai Oh Wan Soo, sementara Rain disebut-sebut akan berperan sebagai Seo Do Yoon.

Seo Do Yoon diceritakan sebagai pria yang memasuki kehidupan Oh Wan Soo untuk balas dendam. Namun, pada akhirnya dia menjadi pengawal Oh Wan Soo.

Selain sebagai mantan pengawal presiden di Blue House, Seo Do Yoon juga memiliki latar belakang yang luar biasa sebagai lulusan universitas kepolisian dengan keterampilan seni bela diri dan keahlian menembak.

Rekomendasi drakor dibintangi Kim Ha Neul

1. Kill Heel (2022).