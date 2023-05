12 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, Doctor Cha Melonjak Naik

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru Mei 2023, ada drakor Doctor Cha.

Rating drama Korea terbaru Doctor Cha melonjak naik di episode 6 setelah sebelumnya sempat menurun.

Sementara, perolehan rating drama Korea terbaru The Real Has Come lesu di dua episode terakhir.

Pandora Beneath the Paradise mengakhiri penayangannya dengan rating cukup baik.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Senin (1/5/2023):

1. Doctor Cha (2023)

Rating Doctor Cha kembali melonjak naik di episode 6 dengan mencetak rata-rata 13,2 persen.

Sebelumnya rating Doctor Cha episode 5 menurun di angka 10,9 persen, setelah sempat melejit di angka 11,2 persen.

Sebelumnya, rating Doctor Cha stabil untuk dua episode yakni 7,8 persen.

Sementara di penayangan perdana Doctor Cha sukses meraih rating cukup baik yakni 4,9 persen.

Doktor Cha merupakan drama medis dengan balutan cerita menyentuh dan komedi, dibintangi oleh Kim Byung Chul dan Uhm Jung Hwa.

2. The Real Has Come (2023)

Rating drakor terbaru The Real Has Come di dua episode terakhir lesu, dengan mencetak rata-rata 19,6 persen dan 20,5 persen.

Di episode sebelumnya sempat mengalami peningkatan di angka 23,1 persen, setelah sebelumnya sempat menurun di angka 20,1 persen.

