12 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, Pandora Beneath the Paradise Tamat

Ilustrasi. Drama Korea terbaru Pandora Beneath the Paradise mengakhiri penayangannya dengan rating cukup baik.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru Mei 2023, ada drakor Pandora Beneath the Paradise.

Drama Korea terbaru Pandora Beneath the Paradise mengakhiri penayangannya dengan rating cukup baik.

Rating drama Korea terbaru Doctor Cha melonjak naik di episode 6 setelah sebelumnya sempat menurun.

Sementara, perolehan rating drama Korea terbaru The Real Has Come lesu di dua episode terakhir.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Senin (1/5/2023):

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Soo Jin, Pemain Drakor Tale of the Nine-Tailed 1938

1. Pandora Beneath the Paradise (2023) - END

Pandora Beneath the Paradise mengakhiri penayangannya dengan mencetak rating 4,4 persen.

Rating Pandora Beneath the Paradise juga mengalami penurunan rating di episode 15 dengan mencetak rata-rata nasional 3,7 persen.

Setelah di penayangan episode 14 sempat meningkat dengan mencetak 4,5 persen, di mana pada episode sebelumnya merosot di angka 3,5 persen.

Drakor terbaru ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Hong Tae Ra, yang alami hilang ingatan tentang masa lalunya usai kecelakaan.

Hong Tae Ra hidup sempurna dan memanfaatkan kehidupannya itu untuk balas dendam di masa lalunya.

2. Doctor Cha (2023)

Rating Doctor Cha kembali melonjak naik di episode 6 dengan mencetak rata-rata 13,2 persen.

Sebelumnya rating Doctor Cha episode 5 menurun di angka 10,9 persen, setelah sempat melejit di angka 11,2 persen.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Ji Suk, Pemain Drakor New Recruit Season 2