Putri Anne Sindir Seseorang saat Isu Rumah Tangga Retak dengan Arya Saloka

Berita seleb terkini, rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne kembali jadi sorotan.

Diketahui, gosip keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne mencuat beberapa waktu lalu.

Kini, setelah isu rumah tangganya retak dengan Arya Saloka, kini Putri Anne membuat postingan seperti menyindir seseorang.

Isu rumah tangganya dikabarkan retak dengan Arya Saloka, Putri Anne kini membuat postingan seolah menyindir seseorang.

Setelah rumah tangganya dikabarkan retak dengan Arya Saloka, Putri Anne kini diduga menyindir seseorang.

Baru-baru ini mantan pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan tersebut mengunggah kata-kata menyinggung seseorang yang tak menyukainya.

Tak hanya itu, istri Arya Saloka ini juga memuji dirinya sebagai perempuan yang kuat.

“No one watches you harder than those who dislike you - give them a good show.”

“You are not the woman you were a year ago, babe. You are stronger, hotter, smarter, and even more badass," tulis Putri Anne pada Sabtu (29/04/2023).

Tak hanya itu, Putri Anne juga menuliskan soal orang yang punya nilai yang tinggi dan tidak dianggap rendahan.

"Tuhan tahu valuemu tinggi, makanya nggak dikasih yang flash sale," ungkapnya.

Kendati demikian, postingan tersebut belum diketahui ditujukan kepada siapa.

Setelah gosip keretakan rumah tangganya dengan Arya mencuat, Putri Anne tak jarang menyuarakan isi hati lewat unggahan pada Instagram pribadinya itu.

Terlebih, di halaman Instagram Putri Anne maupun Arya tak mengunggah foto satu sama lain.

Ini pun mengundang pertanyaan netizen soal hubungan rumah tangga mereka.

Meski begitu, ibu anak satu tersebut memilih untuk bungkam ketika dirinya soal isu retaknya yang beredar.

