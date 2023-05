Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Myung Min, Diincar Main di Drakor Double Spy

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Myung Min.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Kim Myung Min, pencinta drakor bisa mengetahui drakor apa saja yang pernah dibintanginya.

Diketahui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Myung Min memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Selain itu, genre-nya juga beragam sehingga bisa memuaskan hati para penyuka drakor.

Kini, Kim Myung Min dilaporkan diincar untuk main drakor action Double Spy.

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, Doctor Cha Melonjak Naik

Drakor action komedi ini bercerita tentang mantan intelijen yang beralih profesi menjadi seorang koki dengan rekannya.

Keduanya kemudian akan berusaha memisahkan anak mereka dari satu sama lain.

Dalam serial Double Spy, Kim Myung Min dilirik untuk memerankan tokoh Bong Tae Il.

Tokohnya itu dikenal sebagai koki terkenal yang kerap mengeluarkan kritik pedas.

Tetapi sikapnya berbeda justru ketika berhadapan dengan putrinya.

Bong Tae Il akan menjadi sosok orang yang penuh dengan kehangatan.

Adapun Double Spy akan diproduksi oleh Realize Pictures dan naskahnya ditulis oleh Choi Jeong Mi, yang pernah menggarap skenario Shoot My Heart dan The Map Against the World.

Akan tetapi, masih belum ada informasi mengenai tanggal perilisan dari drakor action Double Spy.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Kim Myung Min selengkapnya.

Baca juga: 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ha Yoon Kyung, Ada Drakor Romantis