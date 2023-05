Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Soo Jin, Pemain Drakor Tale of the Nine-Tailed 1938

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat berbagai rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Kim Soo Jin.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Soo Jin, pencinta drakor bisa mengetahui jejak rekamnya selama menjadi aktris drakor.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Soo Jin juga memiliki cerita yang menarik serta genre drakor yang beragam.

Terbaru, Kim Soo Jin dikabarkan akan tampil di drakor fantasi Tale of the Nine-Tailed 1938.

Drakor tersebut disutradarai oleh Kang Shin Hyo dan Jo Nam Hyung, sementara naskahnya digarap oleh Han Woo Ri.

Drama Tale of the Nine Tailed 1938 akan menceritakan kisah Lee Yeon dalam melakukan perjalanan waktu ke era tahun 1938.

Di sana, dia akan bertemu dengan Ryu Hong Joo, mantan roh penjaga gunung dan sekarang menjadi pemilik restoran kelas atas di ibu kota Gyeongseong.

Dalam serial tersebut, Tale of the Nine Tailed 1938 berperan sebagai Bok Hye Ja.

Dia merupakan pemilik toko mewah di Gyeongseong yang banyak melayani pengunjung dari kalangan kaya.

Selain itu, Bok Hye Ja juga bakal menjadi asisten baru Lee Yeon (diperankan Lee Dong Wook).

Adapun rencananya, Tale of the Nine-Tailed 1938 akan tayang perdana pada 6 Mei pukul 21:20 KST.

Sambil menunggu penayangan perdananya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Kim Soo Jin.

1. Agency (2023).

2. Brain Works (2023).

