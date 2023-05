11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Hyun Joo, Pemain Started With the First Kiss

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktris Lee Hyun Joo pemain drakor Started with the First Kiss.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Lee Hyun Joo memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Lee Hyun Joo punya cerita drakor yang menarik.

Usai membintangi drama The Witch Store Reopening (2022), kini Lee Hyun Joo akan membintangi drakor berjudul Started with the First Kiss.

Drama ini rencananya akan tayang pada 8 Mei 2023 mendatang.

Baca juga: 3 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Viu di Mei 2023, Ada Drakor Milik Sehun

Tak hanya Lee Hyun Joo, aktor Kim Jong Hyeon diketahui akan hadir pada drakor ini.

Drama bergenre komedi romantis tersebut diketahui besutan sutradara Park Joon Sik.

Selain drakor terbaru Started with the First Kiss, berikut rekomendasi drama dibintangi Lee Hyun Joo.

1. The Witch Store Reopening (2022).

2. Heartbeat Broadcasting Accident (2021).

3. College Life That Everyone Wants (2021).

4. Summer Guys (2021).

5. Legally, Dad (2020).

6. Goedam (2020).

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, The Secret Romantic Guesthouse Naik