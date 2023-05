3 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Viu di Mei 2023, Ada Drakor Milik Sehun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru di bulan Mei 2023 yang tayang di Viu, termasuk drakor kepunyaan Sehun yaitu All That We Loved.

Rekomendasi Korea terbaru Mei 2023 yang tayang di Viu banyak dicari para penggemar drakor.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru di Mei 2023 ini, ada drakor milik Sehun.

Drakor All That We Loved rencananya akan mulai tayang pada 5 Mei 2023 mendatang.

Drama ini mengangkat kisah tentang percintaan remaja.

Tentunya drakor All That We Loved memiliki genre romantis.

Berikut Tribunlampung.co.id merangkum 3 rekomendasi drama Korea terbaru di bulan Mei 2023 tayang di platform Viu.

1. My Perfect Stranger (2023)

Drakor ini rencananya akan tayang pada 1 Mei 2023.

Drama ini akan mengisahkan tentang Yoon Hae-Joon (Kim Dong-Wook) memulai karirnya di stasiun penyiaran sebagai reporter berita lokal.

Baek Yoon-Young (Jin Ki-Joo) bercita-cita menjadi seorang penulis, tetapi, untuk menghidupi dirinya sendiri, dia bekerja di sebuah perusahaan penerbitan

Yoon Hae-Joon dan Baek Yoon-Young entah bagaimana melakukan perjalanan kembali ke tahun 1987.

Pemain: Kim Dong-Wook dan Jin Ki Joo

Genre: misteri

