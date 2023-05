PC NU Way Kanan Dorong Kinerja Jajaran Polda Lampung Semakin Baik Lagi

Wakil Ketua PC NU Way Kanan Ibrahim Albanjari

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - PC NU Kabupaten Way Kanan terus mendorong agar kinerja dan pelayanan Polres Way Kanan, Polda Lampung, semakin baik lagi ke depannya.

"Mewakili masyarakat Way Kanan, kami mengapreasi kinerja Polres Way Kanan, Polda Lampung, semoga pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” kata Ibrahim Albanjari, Wakil Ketua PC NU Kabupaten Way Kanan, Selasa (02/05/20223).

PC NU Way Kanan turut mengapresiasi pelayanan kepolisian bersama TNI dan stakeholder dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2023.

Baik itu di pos pengamanan maupun di pos pelayanan sehingga selama arus mudik maupun arus balik, masyarakat yang melintas di Jalinsum Way Kanan merasa aman, nyaman, dan berkesan.

"Saya juga memberikan apresiasi yang besar terhadap adanya program penitipan kendaraan secara gratis," ujarnya.

Program penitipan tersebut dilakukan polsek jajaran untuk mencegah kekhawatiran masyarakat akan gangguan kamtibmas selama mudik Lebaran 2023.

"Dalam hal pengamanan libur Lebaran 1444 H baik di perjalanan maupun lokasi obyek wisata juga terprogram dengan baik," tandasnya.

