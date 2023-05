Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jin Seo Yeon, Pemain Drakor Happiness Battle

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi oleh Jin Seo Yeon yang bisa dinikmati pencinta drakor.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Jin Seo Yeon memiliki cerita yang menarik.

Satu di antara rekomendasi drama Korea terbaru Jin Seo Yeon adalah Happiness Battle.

Drakor yang bergenre misteri dan thriller ini bercerita tentang kisah para ibu yang terlibat dalam pertempuran sengit di media sosial untuk menghancurkan kebahagiaan satu sama lain.

Hal tersebut dilakukan demi kebahagiaan mereka sendiri, untuk membebaskan diri dari penindasan, luka, dan rahasia, serta mendapatkan kembali jati diri mereka yang sebenarnya.

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Hyun Joo, Pemain Started With the First Kiss

Dalam serial Happiness Battle, Jin Seo Yeon akan melakoni peran sebagai salah satu pemeran utama, yakni Song Jung Ah.

Di sana, dia akan beradu akting dengan Lee El, Cha Ye Ryun, Park Hyo Joo, Wong Jung Woo, Lee Kyu Han, dan lainnya.

Rencananya, drakor Happiness Battle akan tayang perdana pada 31 Maret 2023 mendatang di ENA.

Sambil menunggu penayangan episode pertama, berikut ini daftar rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Jin Seo Yeon.

1. One the Woman (2021).

2. Tell Me What You Saw (2020).

3. Love of Eve (2015).

4. Shine or Go Crazy (2015).

5. Passionate Love (2013).

Baca juga: 3 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Viu di Mei 2023, Ada Drakor Milik Sehun