Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee El, Pemain Drakor Happiness Battle

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Lee El.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Lee El, penyuka drakor bisa mendapatkan gambaran mengenai drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee El juga memiliki cerita drakor yang menarik untuk disimak.

Terbaru, dia dikabarkan akan bermain di drakor Happiness Battle.

Drakor ini diketahui bergenre misteri dan thriller.

Diadaptasi dari novel Haengbokbaeteul karya Joo Young, serial ini menggambarkan para ibu yang terlibat dalam pertempuran sengit di media sosial untuk menghancurkan kebahagiaan satu sama lain demi kebahagiaan mereka sendiri.

Selain itu, hal tersebut mereka lakukan untuk membebaskan diri dari penindasan, luka, dan rahasia, serta mendapatkan kembali jati diri mereka yang sebenarnya.

Dalam drakor Happiness Battle, Lee El akan bermain sebagai Jang Mi Ho.

Rencananya, drama ini bakal tayang di kanal televisi ENA pada 31 Mei mendatang.

Sambil menunggu penanyangan perdana, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Lee El.

1. When the Stars Gossip (2023).

2. My Liberation Notes (2022).

3. Dr. Brain (2021).

4. When the Devil Calls Your Name (2019).