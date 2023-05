Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Dong Wook, Pemain Drakor The Killer’s Shopping Mall

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru Lee Dong Wook yang dapat dijadikan bahan tontonan.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Lee Dong Wook, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Dong Wook juga memiliki genre yang beragam dan cerita yang menarik.

Terkini, Lee Dong Wook dikonfirmasi akan membintangi drama Korea terbaru action The Killer’s Shopping Mall.

Serial tersebut merupakan cerita lain dari The Killer’s Shopping List.

Mengadaptasi novel berjudul sama karya Kang Ji Young, drama action ini akan menceritakan kisah seorang gadis yang tinggal bersama pamannya yang mengelola usaha sebuah supermarket setelah orangtua gadis tersebut meninggal.

Sayangnya, tiba-tiba pamannya juga menyusul orangtua gadis tersebut.

Dalam hal ini, Lee Dong Wook akan memainkan peran sebagai Jung Jin, paman gadis yang mengelola supermarket.

Rencananya, serial The Killer's Shopping Mall ini akan tayang perdana 2024 mendatang.

Sambil menunggu penayangan perdananya, berikut ini deretan rekomendasi drama Korea terbaru Lee Dong Wook.

1. Tale of the Nine Tailed 1938 (2023).

2. Bad and Crazy (2021).

3. Tale of the Nine Tailed (2020).

4. Search: WWW (2019).

