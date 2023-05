Rekomendasi Drama Korea Terbaru Song Jae Rim, Pemain Drakor All That We Loved

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Song Jae Rim yang bisa ditonton pencinta drakor romantis.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Song Jae Rim, pencinta drama bisa mengetahui drakor apa saja yang pernah dibintanginya selama berkarier sebagai aktor.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Song Jae Rim juga menghadirkan cerita drakor yang menarik.

Kini, dia akan membintangi drakor All That We Loved yang dibintangi oleh Sehun EXO.

Drama romantis ini bercerita tentang kisah cinta segitiga di antara dua sahabat.

Dalam hal ini, Song Jae Rum akan tampil sebagai cameo, yakni menjadi dr Go, seorang psikiater.

Dia digambarkan sebagai sosok dokter yang pintar, atletis, tetapi misterius.

Rencanaya, drakor All That We Loved bakal tayang perdana pada 5 Mei mendatang dan akan tersedia dengan subtitle di Viki.

Sambil menunggu penanyangan perdananya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Song Jae Rim.

1. Cafe Minamdang (2022).

2. Work Later, Drink Now (2021).

3. Not Yet 30 (2021).

4. I Wanna Hear Your Song (2019).

5. Secret Mother (2018).