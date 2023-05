11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoon Bo Mi, Diincar Bintangi Drakor Queen Of Tears

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada beberapa rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Yoon Bo Mi. Pemain yang diincar untuk membintangi drakor Queen of Tears.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Yoon Bo Mi, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Yoon Bo Mi juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Member grup Apink Yoon Bo Mi kini diincar untuk membintangi drama berjudul Queen of Tears.

Drama ini termasuk drakor yang paling ditunggu di tahun ini.

Bagaimana tidak, Queen of Tears menghadirkan aktor dan aktris ternama.

Yakni aktor Kim Soo Hyun dan aktris ternama Kim Ji Won.

Rencananya drama ini akan tayang pada Desember 2023 mendatang.

Selain drakor Queen of Tears, berikut rekomendasi drama dibintangi Yoon Bo Mi.

1. Please Don't Date Him (2020).

2. Phantom the Secret Agent (2020).

3. Farming Academy Season 2 (2019).

4. Farming Academy (2019).

5. Because This Is My First Life (2017).