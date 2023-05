Pemuda di Way Kanan Lampung Tertangkap Gara-gara Curatranmor 

Dokumen polisi Pelaku curat ranmor RK ditangkap massa seusai mencuri motor di Kampung Setia Negara, Baradatu, Way Kanan, Selasa (2/5/2023).

dokumentasi Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Petugas Polsek Baradatu Polres Way Kanan Polda Lampung berhasil membekuk tersangka kasus curat sepeda motor (curanmor) Honda Beat berinisial AR (24) di Dusun Kedu Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Kamis (04/05/2023).

Tersangka berdomisili di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra menjelaskan peristiwa curat ranmor terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB.

Saat itu sepeda motor milik korban Pras (30) diparkirkan di depan rumah di Kampung Setia Negara, Baradatu.

Korban yang sedang makan dan melihat motornya dibawa kabur kontan keluar berteriak maling dan meminta tolong warga.

Karena aksi pelaku diketahui korban, salah satu rekan pelaku lari menggunakan sepeda motor.

Sementara pelaku yang mengambil sepeda motor korban lari ke arah ladang singkong dan sawah di Kampung Setia Negara, Baradatu, Way Kanan.

Karena kejadian tersebut korban melapor ke Polsek Baradatu.

Sekitar 45 menit beraksi, pelaku inisial AR ditangkap oleh massa di belakang rumah Saat, warga Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Pelaku kemudian diamankan Polsek Baradatu dan Babinsa untuk menghindari dari amukan massa.

Selanjutnya anggota membawa pelaku ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan.

Saat ini terduga tersangka berikut barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BE 4475 WT diamankan di Polsek Baradatu dan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Karena perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )