Polsek Rumbia Polda Lampung Ringkus Pria Beristri Pelaku Rudapaksa Anak di Bawah Umur

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Seorang pria yang telah memiliki anak dan istri diamankan jajaran Polsek Rumbia, Polres Lampung Tengah, Polda Lampung karena diduga telah merudapaksa gadis di bawah umur.

Pelaku inisial AR (38) seorang petani warga Bumi Nabung, Lampung Tengah, Lampung tersebut berhasil ditangkap petugas saat bersembunyi di salah satu rumah warga di Rumbia, Lampung Tengah, Rabu (3/5/23) sekira pukul 15.00 WIB.

Menurut Kapolsek Rumbia Polda Lampung Iptu Hairil Rizal, S.H.,M.H mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya S.I.K.,M.Si, peristiwa memilukan tersebut bermula saat korban sebut saja B (15) sedang berkunjung kerumah sang kakek, Senin (1/5/2023) sekira pukul 17.00 WIB.

Saat itu, kata Kapolsek, korban sedang rebahan di kursi sambil bermain Hp, tiba-tiba pelaku datang menghampiri korban.

Pelaku AR sempat memaksa minta nomor HP korban hingga memberi uang Rp 100 ribu kepada korban.

Tidak hanya itu, pelaku bahkan sempat mengintip korban yang sedang mandi hingga ketahuan dan diteriaki oleh korban.

Namun, kata Kapolsek, setelah korban selesai mandi tiba-tiba pelaku sudah berada di depan kamar mandi.

Singkat cerita, pelaku langsung merudapaksa korban.

Korban yang trauma dan tidak terima dengan ulah pelaku, langsung menceritakan ke saudaranya.

"Selanjutnya, salah seorang saudara korban menyampaikan berita memilukan tersebut ke ibunda korban," lanjut Kapolsek.

Ibu korban yang tidak terima masa depan putrinya dirusak oleh seorang lelaki yang telah memilki anak istri itu, langsung melapor ke Polsek Rumbia.

Kini, pelaku berikut barang bukti berupa pakaian milik korban telah diamankan di Mapolsek Rumbia guna pengembangan lebih lanjut.

Kapolsek mengatakan saat pelaku melakukan aksinya, kakek korban sedang tidak berada dirumah.

"Pelaku dengan kakek korban memang teman dekat, sehingga pelaku kerap sekali berkunjung ke rumah kakek korban tersebut,"terangnya.

Pelaku dijerat atas persetubuhan terhadap anak di bawah umur pasal 76 D Jo 81 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,”demikian pungkasnya. (*/tribunlampung.co.id)