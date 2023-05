Promo Royal Surf Mal Boemi Kedaton Beri Diskon hingga 50 Persen 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Promo Lebaran Sale di Royal Surf Mal Boemi Kedaton masih terus berlanjut.

Kepala Toko Royal Surf Mal Boemi Kedaton M Iqbal mengatakan, promonya adalah buy more get more untuk brand Insight, Spyderbilt dan Juiceematic

Di promo ini beli 2 pcs diskon 10 persen, beli 3 pcs diskon 15 persen, beli 4 pcs diskon 20 persen, dan beli 5 pcs atau lebih diskon 25 persen.

"Promo ini berlaku hingga 31 Mei 2023," kata Iqbal, Kamis, 4 Mei 2023.

Promo lain yang juga berlaku hingga 31 Mei 2023 adalah chimpanzees beli 1 pcs diskon 30 persen, beli 2 pcs diskon 40 persen, dan beli 3 pcs diskon 50 persen

Selanjutnya ada promo yang berlaku hingga 15 Mei 2023, yakni diskon hingga 50 persen untuk No Fear, dan Rip Curl diskon hingga 40 persen.

Berikutnya Vans diskon hingga 50 persen, yang berlaku selama persediaan masih ada

Royal Surf Mal Boemi Kedaton adalah toko yang menjual fashion wanita, pria, dan anak-anak dari berbagai brand ternama.

Di antaranya kaos, kemeja, celana, jaket, tas, sepatu, sandal, dompet, topi, kacamata, dan jam tangan.

Untuk tahu lebih lanjut mengenai fashion disini, langsung datang ke Royal Surf Mal Boemi Kedaton yang ada di lantai 1 Mal Boemi Kedaton.

Royal Surf Mal Boemi Kedaton buka setiap hari pukul 10.00-22.00 WIB.



( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )