Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoon Bomi Apink, Diincar Main di Drakor Queen of Tears

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tersedia banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Yoon Bomi Apink.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Yoon Bomi Apink, penggemar bisa mengetahui drama apa saja yang dibintangi olehnya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Yoon Bomi Apink memiliki cerita yang menarik.

Kini, dia diincar untuk bermain di drakor romantis Queen of Tears.

Choi Creative Lab, pihak agensi mengonfirmasi mengenai tawaran peran tersebut.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Woo Yeon, Pemain Drakor Oh! Young Shim

Yoon Bomi Apink diketahui mendapatkan tawaran peran sebagai sekretaris Hong Hae.

Tokohnya digambarkan sebagai sosok perempuan yang penyendiri tetapi sebenarnya memiliki sifat yang periang saat sudah mengenalnya.

Queen of Tears merupakan drama yang ditulis oleh Park Ji Eun, yang pernah menggarap naskah Crash Landing on You dan My Love From the Star.

Serial tvN ini akan menceritakan kisah cinta dari sepasang suami istri yang berusaha bertahan dari krisis.

Rencananya, Queen of Tears dijadwalkan untuk tayang sebelum akhir tahun 2023.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Yoon Bomi Apink.

1. Please Don't Date Him (2020).

2. Phantom the Secret Agent (2020).

3. Farming Academy Season 2 (2019).