Legenda Chelsea Petr Cech Sedih Lihat Performa The Blues, Titip Pesan Buat Frank Lampard

Tribunlampung.co.id,- Legenda Chelsea Petr Cech mengatakan manajer Frank Lampard harus menemukan cara para pemain untuk mengalahkan Bournemouth akhir pekan ini.

Frank Lampard telah kalah dalam enam pertandingan sejak mengambil alih sebagai bos manager Chelsea awal bulan lalu dari graham Potter.

"Sedih melihat klub seperti mereka di klasemen tapi ada banyak pemain berpengalaman dan jelas mengalami saat-saat sulit dalam karir mereka seperti itu," kata Cech, yang baru saja dikukuhkan dalam Hall of Fame Liga Premier, dikutip tribunlampung Jumat (5/5/2023) dari Chelseanews.

Cech berharap Frank Lampard bersama skuad Chelsea bisa menemukan cara untuk meraih kemenangan saat melawan Bournemouth

"Saya berharap Frank Lampard bersama para pemain dan mereka menemukan solusi untuk pertandingan yang akan datang," kata dia.

Baca juga: Usai Dicukur Arsenal, Frank Lampard Tak Habis Pikir dengan Mental Para Pemain Chelsea

Baca juga: Mikel Arteta Puji Jakub Kiwior yang Berhasil Buat Mati Kutu Striker Chelsea Aubameyang

"Terkadang Anda hanya membutuhkan satu kemenangan atau satu hasil positif untuk membalikkan keadaan, jadi mudah-mudahan mereka mencapainya," ujar mantan penjaga gawang Chelsea ini ."

Chelsea saat ini duduk di urutan ke-12 di klasemen Liga Inggris.

Mereka hanya meraih 10 kemenangan dalam 33 laga sejauh ini.

Sisanya, imbang 9, dan tumbang 14. Hal itu menandakan performa buruk setelah dibeli Todd Boehly.

The Blues meraih poin terendah semusim Liga Primer Inggris dibandingkan dengan tim The Big Six lainnya.

Performa Chelsea musim 2022/2023 paling amburadul.

Baca juga: Pemain Chelsea Mykhailo Mudryk Jadi Sasaran Kemarahan Fans Arsenal

Baca juga: Jose Mourinho Betah di AS Roma, Tolak Segala Tawaran Kembali ke Chelsea

Dari 33 penampilan yang telah dijalani, The Blues hanya mampu meraih 39 poin.

Dengan perolehan tersebut, Chelsea saat ini bertengger di peringkat ke-12 dan bisa menjadi catatan terburuk mereka di era Liga Primer.

Sementara itu, menurut catatan transfer market rekor terendah Liga Primer Inggris sebelumnya adalah di angka 50 poin pada musim 1995/1996.

Chelsea saat ini telah menorehkan 14 kekalahan terbanyak sepanjang musimnya.

Sehingga jumlah tersebut tercatat sebagai sejarah kelam yang pernah ditorehkan The Blues.

(Tribunlampung.co.id/Romi Rinando)