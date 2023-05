Nadine Chandrawinata Hamil Anak Kedua di Ulang Tahun Pernikahan Kelima

Tribunlampung.co.id - Berita seleb terkini Nadine Chandrawinata hamil anak kedua di moemen ulang tahun pernikahannya yang kelima dengan Dimas Anggara.

Artis Nadine Chandrawinata tampak bahagia hamil anak kedua Dimas Anggara.

Sehingga dalam waktu dekat Nadi Djiwa Anggara, anak pertama Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara bakal mempunyai adik.

Nadine Chandrawinata mengumumkan kehamilan anak kedua bertepatan perayaan ulang tahun ke-5 pernikahannya dengan Dimas Anggara.

Pengumuman itu ia sampaikan melalui akun Instagramnya.

“Hooray, happy 5th wedding anniversary love! and.. adding a little more love to our family,” tulis Nadine dikutip Kompas.com, Jumat (5/5/2023).

Nadine mengumkan kehamilan anak keduanya dengan menunjukkan baju anak laki-laki.

Baju tersebut memiliki warna senada dengan yang dikenakan Nadine, Dimas Anggara, dan anak pertama mereka Djiwa.

Pada salah satu foto, Dimas Anggara tampak memegang perut Nadine yang mulai membesar.

Netizen yang melihat unggahan itu langsung memberikan ucapan selamat kepada Nadine dan Dimas

“Wah… so cute, kali laki namanya raga nih? Djiwa dan Ragaa,” tulis @ulliekartika.

“Aaaaa Djiwa punya adek congratss,” tulis @thesoulofdwan.

“Djiwa mau punya adek, selamat ya,” tulis @nitamutiari.

Diketahui, Nadine Chandrawinata menikah dengan Dimas Anggara di Bhutan pada 5 Mei 2018.

