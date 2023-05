Polres Way Kanan Polda Lampung Beri Imbauan Kamtibmas Jelang Pilkakam

Polres Way Kanan beri imbauan kamtibmas jelang pilkakam

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, menyampaikan imbauan agar warga tetap menjaga kamtibmas jelang pilkakam di kabupaten tersebut.

"Tetap menjaga kondusifitas dan saling menghormati perbedaan pendapat dan dukungan dalam pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) serentak di Kabupaten Way Kanan tahun 2023," pinta Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui KBO Sat Binmas Polres Way Kanan Ipda Mukhtiar, Jumat (5/5/2023).

Di GBR (Gedung Balai Rakyat) Kampung Karang Umpu, Kecamatan Umpu Semenguk itu, Mukhtiar mengatakan jika gelaran Jumat Curhat merupakan salah satu upaya memberi pemahaman kepada masyarakat.

"Agar dapat membantu dan bersinergi dengan kepolisian dalam upaya menciptakan situasi kamtibmas jelang pelaksanaan pilkakam serentak di Kabupaten Way Kanan," ujar dia.

Dalam hal ini kepolisian menjamin keamanan berjalannya proses pilkakam.

"Hormati perbedaan pilihan dan dukungan, tetap jaga persatuan demi terciptanya pilkakam yang aman, damai dan sejuk,” tekannya.

"Kami pun mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing," sambung dia.

Kegiatan Jumat Curhat ini dihadiri KBO Sat Binmas Polres Way Kanan Ipda Mukhtiar, Pj Kakam Karang Umpu Yanto, Ketua BPK Kampung Karang Umpu Juanda, Ketua Panitia Pilkakam Kampung Karang Umpu Mulyono, PS Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Way Kanan Aipda Furcon Fachruazi dan masyarakat.

(Tribunlampung.co.id)