Rekomendasi Drama Korea Terbaru Cha Chung Hwa, Pemain Drakor See You In My 19th Life

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Cha Chung Hwa.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Cha Chung Hwa, penggemar bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Cha Chung Hwa memiliki cerita yang menarik.

Terbaru, dia akan membintangi drakor See You in My 19th Life.

See You in My 19th Life bercerita tentang kisah seorang wanita yang mengingat jelas masa lalunya, pada dia ada di kehidupannya yang ke-19.

Serial ini diangkat dari webtoon berjudul sama karya Lee Hye.

Adapun Cha Chung Hwa berperan sebagai Kim Ae Kyung.

Dia merupakan keponakan dari Ban Ki Eum, yang bertemu dengannya di kehidupan ke-17.

Di sana, Cha Chung Hwa akan beradu akting dengan Shin Hye Sun, Kim Jung Hyun, Bae Jong Ok, Kim Tae Woo, dan lainnya.

Rencananya, See You in My 19th Life akan tayang pada Juni di tvN dan Netflix.

Sambil menunggu penayangan perdana, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Cha Chung Hwa.

1. Kokdu: Season of Deity (2023)

2. The Fabulous (2022)

3. Cleaning Up (2022)