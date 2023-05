Rekomendasi Drama Korea Terbaru Shin Hye Sun, Pemain Drakor See You in My 19th Life

Ilustrasi Shin Hye Sun. Deretan rekomendasi drama Korea terbaru yang dibitangi Shin Hye Sun, pemain drakor See You in 19th My Life

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Shin Hye Sun.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Shin Hye Sun memiliki beragam genre yang menarik.

Selain itu, deretan rekomendasi drama Korea ter baru Shin Hye Sun juga bisa memberikan gambaran drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Terbaru, Shin Hye Sun membintangi drakor See You in My 19th Life.

See You in My 19th Life bercerita tentang kisah seorang wanita yang hidup ribuan tahun dan masih ingat masa lalunya dengan jelas.

Dalam hal ini, Shin Hye Sun berperan sebagai Ban Ji Eum.

Dalam serial See You in My 19th Life, dia akan beradu akting dengan Ahn Bo Hyun, Ha Yoon Kyung, Cha Chung Hwa, dan lainnya.

Rencananya, serial tersebut bakal tayang perdana pada Juni 2023 mendatang di tvN dan Netflix.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Shin Hye Sun.

1. Welcome to Samdalri (2023)

2. Mr. Queen (2020)

3. Stranger Season 2 (2020)

4. Angel's Last Mission: Love (2019)

5. The Hymn of Death (2018)