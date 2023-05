9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Eun Saem, Pemain Drama Bitch and Rich

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Lee Eun Saem yang membintangi drakor terbaru Bitch and Rich.

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Lee Eun Saem memiliki beragam genre.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Eun Saem juga punya cerita yang menarik.

Aktris cantik Lee Eun Saem sebelumnya membintangi drama berjudul Cheer Up (2022).

Kini, ia akan berperan pada drakor terbaru berjudul Bitch and Rich dengan lawan main Yeri Red Velvet.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Moo Saeng, Pemain Drakor Maestra

Diketahui drama ini akan tayang pada 31 Mei 2023 mendatang di kanal Wavve dan Netflix.

Perlu diketahui drakor Bitch and Rich bergenre misteri dan thriller.

Sebelumnya, drakor tersebut bernama Cheongdam International High School.

Sementara itu, Lee Eun Saem akan melakoni tokoh bernama Kim Hye-In.

Berikut rekomendasi drakor terbaru yang diperankanoleh Lee Eun Saem

1. Cheer Up (2022).

2. All of Us Are Dead (2022).

3. The Red Sleeve (2021).

4. Black Dog: Being A Teacher (2019).