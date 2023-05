Pengendara Satria FU Tewas Kecelakaan di Bandar Lampung setelah Masuk Kolong Fuso

dok.Sat Lantas Polresta Bandar Lampung

Dua personel Satlantas Polresta Bandar Lampung tengah melakukan pengecekan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang mengakibatkan pengendara Suzuki Satria FU BE 4898 BS, M Agung Dwi Cahyo (32) warga Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, terlindas Fuso oranye berpelat BE 4898 BS, Sabtu (6/5/2023).