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9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ahn Dong Goo, Ada Drakor See You in My 19th Life

Simak rekomendasi drama Korea terbaru yang mendapuk Ahn Dong Goo sebagai pemeran utama. Berikut ini detailnya.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ahn Dong Goo, Ada Drakor See You in My 19th Life
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Simak rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Dong Goo. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktris Ahn Dong Goo pemain drakor See You in My 19th Life.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Ahn Dong Goo memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Dong Goo punya cerita yang menarik.

Diketahui Ahn Dong Goo akan membintangi drakor terbaru berjudul See You in My 19th Life.

Rencananya drakor ini akan tayang pada Juni 2023.

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Drakor See You in My 19th Life merupakan drama bergenre romantis.

Pada drakor ini Ahn Dong Goo berperan sebagai Ha Do-Yoon.

Drama ini digarap langsung oleh sutradara Lee Na Jeong.

Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Lee Hye dan Choi Young Rin.

Selain drakor tersebut, berikut rekomendasi drakor dibintangi Ahn Dong Goo.

1. Divorce Attorney Shin (2023).

2. The Law Cafe (2022).

3. The Silent Sea (2021).

4. Snowdrop (2021).

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Sumber: Tribun Lampung
Tags
drama Korea
drakor
romantis
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