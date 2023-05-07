Drakor Terbaru
9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ahn Dong Goo, Ada Drakor See You in My 19th Life
Simak rekomendasi drama Korea terbaru yang mendapuk Ahn Dong Goo sebagai pemeran utama. Berikut ini detailnya.
Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi aktris Ahn Dong Goo pemain drakor See You in My 19th Life.
Rekomendasi drama Korea terbaru milik Ahn Dong Goo memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.
Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Dong Goo punya cerita yang menarik.
Diketahui Ahn Dong Goo akan membintangi drakor terbaru berjudul See You in My 19th Life.
Rencananya drakor ini akan tayang pada Juni 2023.
Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, Drakor Doctor Cha Menurun
Drakor See You in My 19th Life merupakan drama bergenre romantis.
Pada drakor ini Ahn Dong Goo berperan sebagai Ha Do-Yoon.
Drama ini digarap langsung oleh sutradara Lee Na Jeong.
Sedangkan naskah aslinya ditulis oleh Lee Hye dan Choi Young Rin.
Selain drakor tersebut, berikut rekomendasi drakor dibintangi Ahn Dong Goo.
1. Divorce Attorney Shin (2023).
2. The Law Cafe (2022).
3. The Silent Sea (2021).
4. Snowdrop (2021).
Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Lady Durian, Drakor Dibintangi Park Joo Mi
|12 Rating Drama Korea Terbaru di Mei 2023, Joseon Attorney a Morality Kembali Naik
|12 Rating Drama Korea Terbaru di Mei 2023, Dr Romantic 3 Menurun
|Sinopsis Drama Korea Terbaru Open Murder Request Dibintangi Lee Sun Kyun
|12 Rating Drama Korea Terbaru di Mei 2023, Drakor The Good Bad Mother Lagi Melesat
|Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Moo Saeng, Pemain Drakor Maestra