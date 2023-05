Polres Way Kanan Polda Lampung Ringkus Pemuda yang Lakukan Penganiayaan Berat

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Presisi Polres Way Kanan, Polda Lampung, meringkus pemuda 19 tahun berinisial JKN alias JAS yang menjadi pelaku penganiayaan berat.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra menjelaskan, kejadian pada Selasa (2/5/2023) sekira pukul 14.00 WIB saat Orfan Nawawi (54) berada dikediamannya di Kampung Karya Agung, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan.

Kakak korban ini mendapatkan telepon dari Fery yang menyampaikan bahwa adiknya Gurunsyah (47) telah dibacok oleh JKN di daerah perkebunan sawit di Kampung Pulau Batu, Negeri Agung, Way Kanan.

"Korbannya telah dilarikan ke RSUD Zainal Abidin Pagar Alam," terang AKP Andre, Sabtu (6/5/2023).

Atas kejadian itu korban mengalami dua luka sayatan yakni pada lengan kiri dan punggung sebelah kiri serta dua sayatan di bagian kepala.

"Orfan Nawawi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti," sambungnya.

Pelaku berhasil diamankan di hari yang sama pada sore harinya atau pukul 16.00 WIB saat sedang berada di rumahnya di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan, tanpa melakukan perlawanan.

Selanjutnya tersangka dibawa ke Mapolres Way Kanan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

"Pelaku terancam Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang Anirat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun," tandasnya.

