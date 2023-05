Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, Drakor Tale of the Nine Tailed 1938 Menjanjikan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Perolehan rating drama Korea terbaru Mei 2023 mengalami perubahan, termasuk drakor Tale of the Nine 1938.

Pada klasemen minggu ini, rating drama Korea terbaru untuk drakor Tale of the Nine Tailed 1938 membuka tayangannya dengan skor yang menjanjikan.

Diketahui drama Korea terbaru khusus drakor Tale of the Nine Tailed 1938 baru saja tayang perdana.

Berikut ini deretan rating drama Korea terbaru Mei 2023 yang dilansir dari Soompi, Minggu (7/5/2023).

1. Tale of the Nine Tailed 1938

Pada episode perdananya, drakor Tale of the Nine Tailed 1938 tampil dengan cukup baik.

Sebab perolehan rating terbarunya mendapatkan skor 6.5 persen, mengalahkan season 1 yang meraih peringkat 5,8 persen di episode pertama.

Tale of the Nine Tailed 1938 merupakan sekuel dari drakor Tale of the Nine Tailed yang tayang pada 2020 lalu.

Serial ini bercerita tentang makhluk gumiho (rubah mistis) Yi Yeon di masa kini.

Namun di season kedua, penonton akan dibawa ke tahun 1938 dan mengikuti perjalanannya untuk kembali ke masa kini.

Drakor ini dibintangi oleh Lee Dong Wook, Kim So Yeon, Kim Bum, dan lainnya.

2. Doctor Cha

Drakor Doctor Cha mengalami penurunan rating pada episode terbarunya.

Pada Sabtu lalu, serial ini mendapatkan skor sekitar 12.9 persen.

