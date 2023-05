13 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, Ada Drakor Dr Romantic 3

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rating drama Korea terbaru Mei 2023, khususnya penayangan minggu ini.

Pada rating terbaru drama Korea Dr Romantic 3 mengalami penurunan.

Sementara sebelumnya, drakor Dr Romantic 3 mencetak 13,5 persen.

Akan tetapi, nasib baik justru dialami oleh drakor Tale of the Nine Tailed 1938.

Berikut ini deretan rating drama Korea terbaru Mei 2023 yang dilansir dari Soompi, Minggu (7/5/2023).

1. Doctor Cha

Drakor Doctor Cha mengalami penurunan rating pada episode terbarunya.

Pada Sabtu lalu, serial ini mendapatkan skor sekitar 12.9 persen.

Sementara episode sebelumnya berhasil mencetak 13.2 persen.

Walaupun begitu, skor tersebut merupakan rating tertinggi drako Doctor Cha selama penayangan di hari Sabtu.

Sebab biasanya, serial ini memiliki rating yang lebih rendah dari penayangan di hari Minggu.

Sebelumnya rating Doctor Cha episode 5 menurun di angka 10,9 persen, setelah sempat melejit di angka 11,2 persen.

Rating Doctor Cha stabil untuk dua episode sebelumnya yakni 7,8 persen.

Sementara di penayangan perdana Doctor Cha sukses meraih rating cukup baik yakni 4,9 persen.