10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Ki Woo, Pemain Drakor Flowers That Bloom at Night

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Ki Woo.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Lee Ki Woo, penggemar dapat mengetahui drakor apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Ki Woo juga memiliki genre yang beragam.

Terbaru, dia dikabarkan akan tampil di dalam drama Flowers that Bloom at Night.

Drama ini bercerita tentang kisah seorang janda yang menjalani kehidupan ganda.

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Cha Joo Young, Diincar Main di Drakor Wongyeong

Di serial tersebut, Lee Ki Woo akan memainkan peran sebagai Park Yoon Hak, yang digambarkan sosok pemuda yang berniat untuk memenuhi cita-cita raja dan berusaha melindungi kehidupan bahagia adik laki-lakinya.

Park Yoon Hak memiliki penampilan yang lembut namun memiliki kekuatan batin yang kuat.

Dari luar, dia tampak riang, malas, dan enggan dengan dunia. Tetapi sebenarnya, dia memiliki misi bahwa siapa pun harus bertanggung jawab dan mengubah dunia.

Sebagai putra dari keluarga bangsawan di Joseon, dia tumbuh bersama penderitaan dan kesedihan Putra Mahkota Lee So sejak masa kecil mereka.

Dia adalah karakter yang menyayangi adik laki-lakinya, Soo Ho, yang menjalin ikatan dengannya 15 tahun lalu, lebih dari siapa pun.

Adapun Flowers that Bloom at Night disutradarai oleh Jang Tae Yoo, Choi Jung In, dan Lee Chang Woo.

Sementara skenarionya digarap oleh Lee Sam, Jung Myung In.

Rencananya, drakor ini akan tayang pada paruh kedua di tahun 2023.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Lee Ki Woo.

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, The Secret Romantic Guesthouse Stabil