Rekomendasi Drama Korea Terbaru Cha Joo Young, Diincar Main di Drakor Wongyeong

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Cha Joo Young yang bisa ditonton para pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Cha Joo Young, penggemar bisa mengetahui drakor apa saja yang pernah dibintanginya selama menjadi aktris.

Diketahui rekomendasi drama Korea terbaru Cha Joo Young memiliki cerita yang menarik dan genre yang beragam.

Terbaru, dia mendapatkan tawaran peran di drakor sejarah berjudul Wongyeong.

Drakor Wongyeong akan mengangkat kisah Raja Taejong dan Ratu Wongyeong yang mengambil alih kekuasaan selama berdirinya sebuah dinasti baru.

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, The Secret Romantic Guesthouse Stabil

Dalam serial tersebut, Cha Joo Young diincar untuk bermain sebagai Ratu Wongyeong.

Ratu Wongyeong digambarkan sebagai sosok yang memiliki keinginan kuat untuk berkuasa.

Dia akhirnya menjadi seorang ratu, tetapi juga beberapa kali berkonflik dengan Raja Taejong.

Jika Cha Joo Young menerima tawaran peran ini, maka Wongyeong akan menjadi drakor sejarah pertamanya.

Rencananya, drakor tersebut dijadwalkan tayang pada tahun depan.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Cha Joo Young.

1. The Real Has Come (2023).

2. The Glory Part 2 (2023).

3. The Heavenly Idol (2023).

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Song Seung Heon, Pemain Drakor Black Knight