Lolly Tetap Pakai Nama Dedola, Pilihan Anak Nikita Mirzani Ini Timbulkan Tanda Tanya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini artis, anak Nikita Mirzani, Lolly tetap memakai nama ayah sambungnya yaitu Dedola.

Kini di Instagram Lolly tertulis nama 'Laura Berenguel Dedola.'

Keputusan Lolly memakai nama Dedola ini langsung timbulkan tanya tanya publik karena berbeda dengan Nikita Mirzani.

Ternyata Lolly tak mengikuti jejak ibunya, Lolly mantap untuk memakai nama Dedola.

Antoni Dedola adalah ayah sambungnya setelah menikah secara siri dengan Nikita Mirzani.

Namun kini pernikahan itu kandas setelah Antoni Dedola meninggalkan Nikita Mirzani usai cekcok.

Baca juga: Marshanda Tak Miliki Uang Lagi, Akhirnya Pinjam ke Orang Terdekat Demi Bertahan Hidup

Baca juga: Tak Ikuti Jejak Ibunya, Anak Nikita Mirzani Pakai Nama Dedola di Instagram

Kini perseteruan antara Nikita dan suami sirinya Antonio Dedola beralih ke anaknya Lolly yang tetap gunakan nama Dedola.

Laura Meizani Nasseru Asry atau yang lebih dikenal Lolly kini mantap untuk memakai nama Dedola di Instagramnya.

Ia pun seolah memihak Antonio dengan memakai nama Dedola di kata terakhir setelah nama Laura Berenguel.

Terlebih mantan kekasih Sean Mikael Alexander ini hanya memfollow Antonio di Instagramnya.

Di lain sisi, pada Instagram pria asal Jerman tersebut menampilkan kembali unggahan foto dirinya dengan Lolly yang sebelumnya ia arsipkan.

"Being happy never goes out of style," tulis Antonio Dedola dikutip pada Maret 2023 lalu.

Lantas, hal ini cukup menimbulkan tanda tanya netizen.

Pasalnya, sikap Lolly tersebut dinilai tak wajar lantaran tak berpihak pada Nikita.