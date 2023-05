Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Joo Ryoung, Pemain Drakor Sparkling Watermelon

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Kim Joo Ryoung yang bisa disaksikan penonton.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Kim Joo Ryoung, penggemar bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Joo Ryoung juga menyimpan banyak cerita yang menarik dan genre yang beragam.

Kini, dia dikabarkan akan membintangi drakor Sparkling Watermelon.

Dalam serial ini Kim Joo Ryoung ditawari untuk memerankan tokoh Lim Ji Mi.

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, Drakor Queen of the Mask Lesu

Lim digambarkan sebagai tutor dari Cheong Ah (diperankan Shin Eun Soo).

Dia lantas menjauhkan Cheong Ah yang tuli dari keluarganya untuk membuat muridnya sadar akan keinginannya.

Adapun Sparkling Watermelon bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki kehidupan ganda.

Dia dikenal sebagai siswa teladan sekaligus anggota band di sebuah toko musik misterius.

Pemuda itu kemudian melakukan perjalanan waktu untuk bertemu ayahnya versi muda pada 18 tahun yang lalu dan membentuk band bernama Watermelon Sugar.

Drakor fantasi ini disutradarai oleh Song Jung Hyun (Mental Coach Jegal, When My Love Blooms), sedangkan naskahnya digarap oleh penulis Jin Soo Wan (Chicago Typewriter dan Kill Me, Heal Me).

Sementara untuk pemain, ada Ryeoun, Choi Hyun Wook, Seol In Ah, and Shin Eun Soo.

Rencananya, drakor Sparkling Watermelon akan tayang di paruh kedua tahun 2023.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Jo Ryoung.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Handwritten, Perjalanan Seorang Pria Demi Pulihkan Ingatan