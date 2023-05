Buron 3 Bulan Gelapkan Motor CBR, Pemuda di Way Kanan Ditangkap saat Pulang ke Rumah

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Way Tuba Polres Way Kanan membekuk diduga DPO pelaku penipuan dan atau penggelapan satu unit sepeda motor di Kampung Karja Jaya.

DPO pelaku penipuan yang diamankan inisial IRS (23) berdomisili di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Kapolsek Way Tuba Polres Way Kanan Iptu Yudhianto mengatakan, kronologis penipuan terjadi pada hari Minggu 26-02-2023 pukul 07.00 WIB.

Mulanya pelaku inisial IRS datang ke rumah Ilham Kurniawan di Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dan mengobrol dengan korban atas nama Ilham.

Kemudian sekitar pukul 09.30 Wib pelaku meminjam 1 (satu) unit motor merk Honda CBR kepada korban.

Pelaku meminjam dengan alasan mau ke warung membeli makanan.

Namun setelah itu motor tersebut tidak juga juga dikembalikan oleh pelaku.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit motor merk Honda CBR warna hitam Nopol : BG 2940 FAK.

“Korban melaporkannya ke Polsek Way Tuba guna diproses lebih lanjut,” katanya, Kamis (11/5/2023).

Sementara kronologis penangkapan pelaku, terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Tekab 308 Polsek Way Tuba mendapatkan informasi bahwa pelaku pulang ke rumahnya.

Atas informasi tersebut, Tekab 308 PRESISI Polsek Way Tuba dipimpin Kapolsek Way Tuba melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan pelaku dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka di Kampung Say Umpu, Way Tuba tanpa disertai perlawanan.

Selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Polsek Way Tuba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dapat dikenai dengan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan kurungan penjara maksimal empat tahun.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi)