Kapolres apresiasi Pilkakam Serentak yang berjalan kondusif di Way Kanan Lampung

dokumentasi Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kabupaten Way Kanan berjalan kondusif.

Kapolres Way Kanana AKBP Teddy Rachesna memberikan apresiasi setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai dan sejuk selama pergelaran Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) Serentak Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

“Alhamdulillah, pilkakam serentak Kabupaten Way Kanan di 118 ampung sudah terlaksana dengan baik dan berjalan aman, damai dan sejuk,” kata Kapolres, Jumat (12/5/2023).

Teddy mengatakan, selama pilkakam petugas di lapangan baik dari unsur Polri mulai dari Jajaran Polda Lampung, Polres Way Kanan, TNI Kodim 0427 Way Kanan dan Pemkab Way Kanan, telah bekerja keras agar pelaksanaan pilkakam kondusif dan damai, sehingga terpilih calon kepala kampung sesuai hati nurani masyarakat.

Ia juga mengatakan, suksesnya pelaksanaan Pilkakam serentak juga tidak terlepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh masyarakat, agama, pemuda, hingga Calon Kepala Kampung, panitia Pilkakam dan masyarakat pengguna hak pilih yang bersama sama menjaga situasi Kabupaten Way Kanan tetap kondusif dan aman.

Antusias masyarakat dalam pelaksanaan Pilkakam Serentak di Kabupaten Way Kanan cukup besar dilihat dari tingkat Partisipasi pemilih yang mencapai antara 85 persen sampai dengan 90 persen dari jumlah DPT di 398 TPS yang tersebar di 15 Kecamatan untuk memberikan suaranya.

“Kami dari pihak Kepolisian dan TNI beserta unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan mengucapkan terimakasih, sampai saat ini situasi Kabupaten Way Kanan kondusif,” katanya.



( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )