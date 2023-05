Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Jae Young, Pemain Drakor I Will Travel for You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Jae Young yang dapat dinikmati pencinta drakor.

Diketahui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Jae Young memiliki cerita yang menarik.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Jae Young juga terdiri dari banyak genre.

Terbaru, Kim Jae Young dikabarkan akan membintangi drama Korea terbaru romantis I Will Travel for You.

Adapun I Will Travel for You merupakan drama yang mengadaptasi novel Jepang karya Harada Maha yang berjudul Tabiya Okaeri.

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, The Good Bad Mother Melejit

Serial tersebut akan mengajak penonton untuk melihat perjalanan seorang idol yang beralih profesi menjadi reporter dalam menemukan makna kesuksesan dan kehidupan yang sejati.

Dalam drakor I Will Travel for You, Kim Jae Young dikabarkan akan menjadi pemain pendukung.

Tetapi, masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai perannya.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Kim Jae Young.

1. Love in Contract (2022).

2. Reflection of You (2021).

3. Beautiful Love, Wonderful Life (2019).

4. Secret Boutique (2019).

5. Dear My Room (2018).

Baca juga: 5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Tayang di Netflix Bertema Perselingkuhan