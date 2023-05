Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoo Joon Sang, Pemain Drakor I Will Travel for You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Yoo Joon Sang.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Yoo Joon Sang, penggemar dapat mengetahui rekam jejaknya selama berkarier sebagai aktor.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Yoo Joon Sang juga bisa mengungkapkan siapa saja artis yang terlibat di dalamnya.

Terkini, Yoo Joon Sang diketahui akan membintangi drama Korea I Will Travel for You.

Adapun I Will Travel for You merupakan drama yang diadaptasi dari novel Jepang berjudul Tabiya Okaeri karya Harada Maha.

Serial tersebut bercerita tentang kisah seorang idol yang beralih profesi menjadi reporter yang akan menemukan makna kesuksesan dan kehidupan yang sebenarnya.

Makna tersebut berhasil didapatkan olehnya melalui sebuah perjalanan.

Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut mengenai peran dari Yoo Joon Sang.

Namun dapat dipastikan, dia akan beradu akting dengan sejumlah aktris dan aktor ternama di sana, seperti Hong Soo Hyun, Yoo Ji Yeon, Kang Baek Ho, Dong Hyun Bae, Oh Hyun Joong, dan Park Bo Yeon

Selain itu, drama ini pun masih belum diketahui tanggal perilisannya.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Yoo Joon Sang.

1. The Uncanny Counter Season 2: Counter Punch (2023).

2. Sparkling Watermelon (2023).

3. Alchemy of Souls: Light and Shadow (2022).

