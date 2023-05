11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Choi Myoung Gil, Pemeran Drakor Lady Durian

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Choi Myoung Gil, pemain drakor Lady Durian segera tayang.

Rekomendasi drama Korea terbaru milik Choi Myoung Gil memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru Choi Myoung Gil milik punya genre yang menarik.

Usai membintangi drakor berjudul Red Shoes (2021), kini Choi Myoung Gil akan memerankan drama terbaru dengan judul Lady Durian.

Pada drama ini ia akan beradu akting dengan aktris Park Joo Mi.

Rencananya drama ini akan tayang pada Juni 2023 di kanal TV Chosun.

Perlu diketahui, drakor Lady Durian disutradarai langsung oleh Shin Woo-Cheol.

Sementara penulis asli naskah ini adalah Im Sung-Han.

Selain drakor Lady Durian, berikut rekomendasi drama Korea terbaru milik Choi Myoung Gil.

1. Red Shoes (2021).

2. On The Verge Of Insanity (2021).

3. Men are Men (2020).

4. Gracious Revenge (2019).

5. Mother of Mine (2019).